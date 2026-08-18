Policía captura a nueve delincuentes en Masaya en una semana

La Policía Nacional informó que nueve delincuentes fueron detenidos como resultados de los planes de seguridad ejecutados en el departamento de Masaya entre el martes 11 y el lunes 17 de agosto.

Entre los detenidos figuran tres acusados por delitos sexuales: dos por abuso sexual en Nindirí y Nandasmo, y uno por violación también en Nandasmo.

Asimismo, se capturó a dos personas por robo con violencia y una por robo con fuerza en la ciudad de Masaya.

En el municipio de Masatepe, la institución policial arrestó a tres presuntos abastecedores de drogas como parte de las acciones destinadas a frenar el narcomenudeo en la zona.

Paralelamente, la Policía Nacional mantuvo planes preventivos de regulación vehicular, seguridad escolar y cobertura en destinos turísticos, reiterando las recomendaciones de conducir con precaución ante las precipitaciones e inundaciones registradas en la región.

