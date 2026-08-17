Alberto Álvarez muere al caer de tres metros en Cárdenas, Rivas

El trabajador Alberto José Álvarez, de 36 años, murió al mediodía de este lunes tras sufrir una caída de aproximadamente tres metros de altura mientras realizaba labores de poda de árboles en la comunidad de Zapotillo, jurisdicción del municipio de Cárdenas, en Rivas.

La información obtenida señala que la víctima laboraba para una empresa contratista de la distribuidora DISSUR y se encontraba ejecutando tareas de desrame en árboles cercanos al tendido eléctrico cuando ocurrió el trágico percance.

Tras la caída, Álvarez fue auxiliado y trasladado de urgencia hacia el centro de salud de la localidad; sin embargo, al momento de ser ingresado los médicos de turno confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Agentes de la Policía Nacional se desplegaron en el sitio para iniciar las investigaciones correspondientes y esclarecer las circunstancias exactas del suceso.

