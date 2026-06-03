Pinolero se rinde a la muerte tras accidentarse con un furgón en Copán, Honduras

El nicaragüense Johnny Ajax Cisneros Fonseca, de 46 años, falleció la madrugada de este miércoles a causa de las graves lesiones que sufrió al caer a un barranco con el furgón que conducía entre las comunidades La Florida y San Antonio, en Santa Rosa de Copán, Honduras.

Johnny Ajax Cisneros Fonseca

Cisneros Fonseca era originario del municipio de Nindirí, en el departamento de Masaya, y sufrió el accidente, la tarde del lunes 25 de mayo, al esquivar con el furgón varios semovientes que se cruzaron en la vía, mientras se dirigía con un cargamento de bebidas energizantes de Guatemala a San Pedro Sula.

Tras realizar la maniobra evasiva, el pinolero se fue al barranco yendo a parar a unos 50 metros desde la orilla de la carretera, donde el furgón quedó con el cabezal y la rastra prácticamente destruidos por el impacto contra las piedras y troncos que encontró a su paso.

Testigos dijeron que mientras el trailero fue auxiliado por equipos de socorro y llevado en una ambulancia a un hospital en Santa Rosa de Copán, algunos pobladores de la zona robaron el cargamento de bebidas energizantes y otros más aventados le sustrajeron las llantas y otras piezas al pesado vehículo.

A causa del accidente, Johnny Cisneros sufrió fractura de fémur y diversas lesiones de gravedad que obligaron a ingresarlo a cuidados intensivos y quedar conectado a un ventilador artificial, hasta que su cuerpo no soportó más y dejó de emitir los signos vitales.

El compatriota Johnny Cisneros tenía diez años de vivir en Guatemala con su esposa Cindy Ortiz, con quien procreó una niña que actualmente tiene tres años.

El pinolero tenía 20 años de trabajar en transporte internacional y nunca había tenido un accidente de esa magnitud, dijeron familiares en Nicaragua.

Tras conocer del grave accidente, Luis Enrique Cisneros Fonseca, quien habita en Nindirí, se fue a Honduras para ayudar a su hermano Johnny y ahora realiza las gestiones con el fin de trasladar su cuerpo a Masaya, para ser sepultado en la tierra que lo vio nacer.

