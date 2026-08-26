Buscan a familiares de nicaragüense fallecido en accidente en Costa Rica
Un ciudadano que reside en Costa Rica está buscando a los familiares de José Francisco Centeno, conocido cariñosamente como «Pancho», un nicaragüense que falleció el pasado viernes 21 de agosto en un accidente de tránsito registrado cerca de la empresa Terra Peza, en Cañas, provincia de Guanacaste.
Don José Antonio Solano, conocido como «Cuyo», albergó al compatriota durante trece años en su hogar, cultivando un lazo tan fuerte que llegó a quererlo como a un hijo.
Tras el fatal percance, don José Antonio gestionó un espacio en el cementerio para darle cristiana sepultura; sin embargo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) exige la autorización formal de un familiar consanguíneo para poder entregar el cuerpo.
Ante esta situación, don José Antonio solicita apoyo para localizar con urgencia a los parientes de «Pancho» en Nicaragua o Costa Rica y permitir que reciba sepultura.
Si usted tiene información sobre la familia de José Francisco Centeno, puede comunicarse directamente con don José Antonio al número costarricense +506 8544-4860.