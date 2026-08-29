Nicaragüense fue detenido tras matar a puñaladas a un joven en Heredia, Costa Rica

Un joven de apellido León, de 18 años, fue ultimado a cuchilladas por un nicaragüense de apellido Narváez, de 29 años, en Costa Rica, en las primeras horas de este sábado.

El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica informó que el crimen sucedió en medio de un altercado ocurrido en Guararí de Heredia, a la una y media de la madrugada.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el joven de apellido León y otro de apellido Salazar, de 28 años, se pelearon con el pinolero Narváez, quien sacó un cuchillo y se lo clavó varias veces en la espalda a su víctima.

En la pelea también resultó lesionado a manos del nicaragüense el otro joven de apellido Salazar.

Los lesionados fueron trasladados de emergencia al Hospital San Vicente de Paúl, donde al joven León lo declararon fallecido, en tanto el nicaragüense fue arrestado.