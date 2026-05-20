Taxista es encontrado sin vida dentro de su vehículo en Tipitapa

El obrero de volante Jorge Luis Sequeira Góngora, de 65 años, fue encontrado muerto dentro del automóvil marca Toyota Corolla color gris, con placas de taxi RI 846, en el barrio Juan Castro, de Tipitapa, a las diez de la noche de ayer martes.

Policía de Tipitapa investiga hallazgo de taxista muerto

Don Jorge Luis era originario de Chontales, pero tenía varios años de vivir en Rivas, de donde salió a las 11 de la mañana de ayer a realizar un viaje que hacen con frecuencia hasta El Sauce, y como ruta alterna se van por San Francisco Libre.

Sequeira era conocido por sus amigos como “El Mandador” y fue hallado en el asiento del piloto, recostado hacia atrás, en el auto estacionado frente a la farmacia “Yubi”, del empalme de Tipitapa 100 metros al norte.

El señor Juan Barahona, presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis del Sur, R.L., dijo que el cuerpo del fallecido no presentaba signos de violencia y de manera preliminar se maneja que Sequeira sufrió un infarto.

Presuntamente, al momento de su muerte, Sequeira andaba con una mujer de unos 35 años, quien huyó, llevándosele la cartera con sus documentos y su celular por lo que la policía utilizó la técnica canina para seguirle la pista.

El cazador de noticias José Dávila informó que, tras recorrer unas cinco cuadras, el sabueso policial llegó a un lugar conocido como “La Palmita”, que presuntamente funciona como expendio de drogas, donde se perdió el rastro de la mujer.

Jorge Luis Sequeira Góngora tenía varios años de realizar esos viajes cobrando entre 180 a 220 dólares y pertenecía a la Cooperativa de Transporte de Taxis y Servicios Múltiples Ebenezer, de Peñas Blancas, en Cárdenas, Rivas, donde vivía.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le realizará la autopsia que determinará la causa precisa del deceso, y luego será entregado a sus familiares para llevarlo a su lugar de origen y darle cristiana sepultura.