Familiares identifican a nica fallecido en El Salvador a través de redes sociales

Un duro golpe recibió la familia del nicaragüense Edwin Ramón Acuña Sáenz, de 40 años, quien pereció el pasado 14 de mayo, a causa de una enfermedad crónica en Santa Rosa, El Limón, El Salvador.

Edwin Ramón Acuña Sáenz, de 40 años

Los parientes de Acuña Sáenz conocieron de su deceso a través de publicaciones realizadas en las redes sociales. De inmediato, su hermana Ana Francisca Acuña Sáenz, viajó a ese país para reclamar el cuerpo y hacer los trámites correspondientes.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Acuña Sáenz, era oriundo del municipio de Ocotal, Nueva Segovía, pero ya tenía seis años de vivir en El Salvador, donde se ganaba la vida como comerciante.

