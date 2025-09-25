Par de descarados en moto arrastran a señora para robarle en una calle de Ciudad Sandino

Gran indignación y repudio ha causado entre la población el violento asalto cometido por un par de sujetos descarados contra una mujer de la tercera edad en una calle del municipio de Ciudad Sandino, la mañana de ayer miércoles.

El atraco fue cometido por la pareja de delincuentes de la sucursal del INSS dos cuadras al norte y 20 varas al Oeste, por donde la señora de unos 65 años de edad, iba caminando acompañada de otra mujer.

En un video del robo enviado a nuestro número de WhatsApp 8711-0456, se observa cuando una moto estilo Suzuki 100 modificada, sin guardafangos ni placas, se detiene entre las dos mujeres.

En ese instante, uno de los maleantes, vestido con camiseta color rosado, pantalón gris y zapatos deportivos blancos, salta de la moto para cometer la fechoría contra su víctima, a quien aparentemente iban vigilando.

Ante la resistencia de la mujer, el asaltante la derriba al pavimento para robarle su billetera, en tanto el otro ladrón, vestido con sudadera color morado y casco negro con dibujo azul, espera, listo para la huida.

Aunque la víctima intentó evitar el robo, agarrando de una de sus piernas al asaltante, el desgraciado logró correr y subir a la moto para escapar con su compinche a repartirse el botín.

Los pobladores del sector pidieron a las autoridades de Ciudad Sandino que traten de dar con la identidad y paradero de los delincuentes quienes además de robarle a la pobre señora, también la lesionarla al arrastrarla en el suelo.