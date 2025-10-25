Niño muere electrocutado en Somotillo, Chinandega

El niño Osward Omar Baquedano Betanco, de 8 años, murió electrocutado la mañana de hoy sábado, cuando se encontraba en su casa en el barrio Santa Rosa, en Somotillo, Chinandega.

La Policía Nacional, investiga las circunstancias exactas de la muerte de Osward Omar Baquedano Betanco, quien había sido trasladado al hospital Reymundo García, donde lamentablemente llegó sin signos vitales.

Osward, era estudiante del séptimo grado en el Colegio San Ignacio de Loyola, en el municipio de Somotillo, donde siempre fue dedicado y con un comportamiento amigable y jovial.