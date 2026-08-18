Chofer y mujer lesionados tras volcar rastra de Big Cola en Boaco

Con lesiones de consideración resultaron John Mays Cruz y una mujer de identidad desconocida este mediodía, luego de que la rastra en que viajaban se volcó a un lado de la vía a la altura del kilómetro 99 de la carretera La Subasta–Muy Muy, en el departamento de Boaco.

Chofer y mujer resultan lesionados al volcarse rastra cargada de Big Cola, en Boaco

El vehículo pesado era conducido por John Mays quien transportaba productos de la marca Big Cola al momento del percance.

Tras el impacto, el conductor y la mujer heridos fueron auxiliados por socorristas de la Cruz Blanca, quienes se movilizaron al sitio de la emergencia a bordo de una ambulancia.

Efectivos de la especialidad de Tránsito de la Policía Nacional se presentaron en el lugar de los hechos para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las causas que provocaron que el chofer perdiera el control del pesado vehículo.



