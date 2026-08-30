Cónsul de Alemania en Costa Rica muere ahogado

El cónsul de Alemania en Costa Rica, Mario Genz, falleció este sábado tras sufrir un accidente acuático en la laguna de Río Cuarto, en Alajuela, informaron autoridades y medios costarricenses.

Mario Genz

Genz, de 53 años, se encontraba en el Centro Recreativo La Laguna cuando se produjo la emergencia. La administración del lugar informó que el diplomático realizaba una actividad de nado al momento del incidente.

La Cancillería de Costa Rica confirmó el fallecimiento y expresó sus condolencias a familiares, allegados y representantes diplomáticos de Alemania.

Equipos de emergencia intentaron reanimarlo

El Benemérito Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense recibieron el aviso alrededor de las 2:00 de la tarde por una persona sumergida en la laguna.

Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a Genz ya fuera del agua y en condición crítica.

La Cruz Roja informó que el paciente se encontraba en paro cardiorrespiratorio, por lo que se desplegaron maniobras avanzadas de reanimación.

Pese a los esfuerzos del personal de emergencia, finalmente fue declarado fallecido en el lugar.

Versiones iniciales mencionaron un kayak

Algunos reportes preliminares señalaron que Genz habría estado a bordo de un kayak que se volcó, mientras que la administración del centro recreativo indicó posteriormente que el cónsul se encontraba nadando cuando ocurrió la emergencia.

Las autoridades no habían precisado de inmediato la causa exacta del accidente.

Cancillería de Costa Rica expresa condolencias

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica lamentó públicamente la muerte del diplomático y anunció que brindará acompañamiento a la Embajada de Alemania en San José y al Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania.

“Externamos nuestras más sentidas condolencias”, señaló la Cancillería costarricense.

Mario Genz era aficionado a actividades deportivas como el buceo, atletismo y ciclismo.

El accidente ocurrió en Río Cuarto, cantón ubicado en la provincia de Alajuela, a unos 75 kilómetros al norte de San José.