Motociclista sufre graves lesiones al impactar contra un objeto fijo en Bolonia

Con lesiones graves sobre todo en la cabeza resultó Jesson Baltodano, de 32 años, al impactar la motocicleta que conducía, contra un objeto fijo de la Óptica Nicaragüense una cuadra arriba en Bolonia. Managua.

Managua: Tres motorizados graves en cadena de accidentes

Tras ser atendido por técnicos de emergencia médica de Cruz Blanca, lo trasladaron al hospital Manolo Morales Peralta.

A este centro asistencial fue llevado, anoche Jhonson Salomon Núñez Pérez, de 38 años, al sufrir fractura en el brazo izquierdo, golpes y escoriaciones al ser impactada la motocicleta que conducía por un vehículo en los semáforos del Conchita Palacios.

Otro que también fue atendido en el hospital Manolo Morales es José Ramón Montano Reyes, de 38 años, al resultan con golpes y escoriaciones, al derrapar en su » Cabra Metálica», al pasar a toda velocidad en un reductor de velocidad en la Colonia Centroamérica.