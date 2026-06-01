Motociclista pierde la vida al impactar contra árbol en carretera a Sapoá

De manera inmediata perdió la vida el joven Franklin Manuel Sáenz Novoa, de 28 años, al impactar en motocicleta contra un árbol y luego caer a una alcantarilla.

Cárdenas: muere motociclista al caer a alcantarilla

El fatal accidente ocurrió de la entrada a la calera 1 kilómetro al Oeste, en el municipio de Cárdenas, Rivas, a las dos y media de la mañana de ayer domingo.

Cazadores de noticias informaron que Franklin Manuel Sáenz conducía a exceso de velocidad una moto marca Dayún, color negro, placa M 69849, cuando perdió el control, se salió de la vía y colisionó contra el árbol.

Tras el impacto, el motorizado fue a caer a una alcantarilla ubicada cerca de la entrada a la comunidad Los Chiles y al no llevar puesto casco de protección, sufrió un fatal trauma craneal.

El infortunado era originario de la comunidad de Sapoá, lugar hacia donde se dirigía al momento de la tragedia.

XXX