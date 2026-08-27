Motociclista fallece al impactar contra divisiones de concreto en carretera Sébaco – Matagalpa

De manera inmediata falleció la noche de ayer miércoles el motociclista Josué David Flores García, de 20 años, al accidentarse en las cercanías del comedor El Ilustre en el kilómetro 106.5 de la carretera Sébaco–Matagalpa.

Cazadores de noticias informaron que Josué David se desplazaba en una moto Pulsar NS 200, placa MT 33937, cuando perdió el control y colisionó contra unos delimitadores viales de concreto ubicadas a un lado de la carretera.

Agente de tránsito de la Policía Nacional realizan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas en que ocurrió la tragedia vial.

