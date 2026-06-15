Motociclista en «alitas de cucaracha» al estrellarse contra una valla

Un motociclista de identidad de momento desconocida sufrió graves lesiones, entre ellas fractura expuesta en el pie izquierdo, al estrellar anoche con su moto en una valla metálica en el kilómetro 15.5 de la Carretera Vieja a León.

Motociclista en Carretera Vieja a León se estrella contra valla metálica

Cazadores de noticias informaron que el lesionado circulaba presuntamente a exceso de velocidad cuando por causas que aún son investigadas; perdió el control del vehículo y terminó colisionando violentamente contra el objeto fijo.

Testigos alertaron a los cuerpos de socorro tras observar la gravedad del accidente, llegando técnicos de emergencia de Cruz Blanca, cuyos socorristas brindaron atención pre hospitalaria al lesionado que lo llevaron al Hospital Fernando Vélez Paiz.

Hasta el cierre de esta nota, la identidad del hombre no había sido establecida oficialmente. Fuentes cercanas indicaron que los médicos realizan todos los esfuerzos posibles para salvarle miembro inferior izquierdo; debido a las graves lesiones y daños ocasionados por la colisión.

