Muere peatón atropellado por motocicleta en la Carretera Norte de Managua

En el Hospital Antonio Lenin Fonseca se rindió ante la muerte el ciudadano Lester Oswaldo Solórzano Gutiérrez, de 35 años, tras ser atropellado por una motocicleta en Managua.

El accidente sucedió a las seis de la tarde del sábado de los semáforos de la antigua Pepsi media cuadra al Este en la carretera norte de Managua, por donde el infortunado iba cruzando la vía.

Lester Solórzano fue impactado por la motocicleta marca Génesis color negro placa M 343 752 que era manejada a exceso de velocidad por Juan Carlos Mendoza Villalta, de 23 años.

A causa del fuerte impacto, Lester Oswaldo Solórzano sufrió trauma craneal severo y otras lesiones de gravedad que acabaron con su vida la tarde de ayer domingo en el Hospital Lenin Fonseca.

