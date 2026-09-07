Muere joven motorizado por exceso de velocidad en Jinotega

El joven Ervin Antonio Pulido Mairena, de 25 años, falleció en el hospital Victoria Motta, de la ciudad de Jinotega, varias horas después de haberse accidentado en una motocicleta.

Ervin Antonio Pulido Mairena, de 25 años

Los informes indican que el accidente ocurrió en la comarca Santa Gertrudis, de la comunidad de Pueblo Nuevo, en la carretera Jinotega – Abisinia, a las 11 y 50 minutos de la mañana de ayer domingo.

Ervin conducía a exceso de velocidad la motocicleta marca Yamaha color azul placa MT 79036 cuando perdió el control y se salió de la vía, sufriendo el violento percance vial.

El joven fue trasladado por su padre en una camioneta particular hasta el centro hospitalario de la ciudad de Jinotega.

Según el diagnóstico médico, a causa del fuerte impacto, Ervin Pulido resultó con trauma craneoencefálico severo, fractura temporal derecha y hematoma subdural entre otras lesiones, que lo llevaron a la muerte.

