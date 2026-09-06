Motorizado de 19 años pierde la vida al chocar contra camioneta en Rosita

El motociclista Jarvin Saúl Pérez López, de 19 años, murió la mañana de hoy domingo al chocar contra la camioneta conducida por Luis Miguel Amador, de 33 años.

Motorizado muere al chocar contra camioneta en Rosita

El accidente ocurrió en la comunidad El Zopilote, ubicada en Rosita, Caribe Norte, en circunstancias investigadas por la policía.

Lugareños presumen que el motorizado perdió el control en una curva y se estrelló contra el lateral izquierdo de la parte frontal de la camioneta.

A causa del choque, el motorizado sufrió múltiples lesiones graves en órganos internos que le causaron la muerte.

Sin embargo, agentes de tránsito detuvieron al conductor de la camioneta para determinar su grado de responsabilidad en esta tragedia vial.

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