Motociclista fallece colisionado por camioneta en León

Un trágico accidente de tránsito registrado aproximadamente a las 2:30 de la madrugada de este martes 8 de septiembre cobró la vida del motociclista Luis Calvo, en la entrada a Implagsa, frente a la tienda AM PM en la ciudad de León.

Luis Calvo

Según los informes obtenidos, Luis Calvo circulaba a bordo de una motocicleta marca Lucky cuando fue impactado de manera violenta por una camioneta Toyota Hilux.

A causa del fuerte choque, Calvo sufrió graves lesiones y fue trasladado de urgencia hacia un centro hospitalario de la localidad, donde lamentablemente falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Testigos que presenciaron el hecho indicaron que uno de los ocupantes del vehículo involucrado huyó del lugar tras el impacto, mientras que otra persona permaneció en el sitio.

Asimismo, las autoridades investigan señalamientos sobre el presunto retiro de la motocicleta de la escena antes del arribo de los peritos de la Policía Nacional, quienes realizan las indagaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

