Identifican y buscan a conductor que mató a señora y se dió a la fuga en carretera a Masaya

Por Melvin Canizalez
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Las autoridades policiales identificaron como Samyr Josué Velásquez López, de 23 años, al conductor de la camioneta negra que la mañana del pasado sábado arrolló mortalmente a doña Elena de los Ángeles Martínez, de 48 años, en el kilómetro 13 de la carretera a Masaya, dándose posteriormente a la fuga.

La víctima, habitante de la comunidad Los Velásquez en Masatepe, acababa de bajarse de un autobús procedente de Masaya e intentaba cruzar la vía en la zona peatonal cuando fue embestida.

La violencia del impacto la proyectó unos 80 metros, provocándole múltiples fracturas y la muerte instantánea.

En el lugar del accidente quedaron restos del bómper delantero y del foco derecho del vehículo, piezas clave que permitieron a los peritos rastrear e identificar el automotor y a su conductor.

Actualmente, Velásquez López se encuentra prófugo de la justicia y es buscado por la Policía Nacional.

De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, los padres del señalado, Ramón Velásquez y Marlene del Socorro López, supuestamente estarían ocultándolo para ayudarlo a evadir su responsabilidad penal.

La Policía insta a la ciudadanía a aportar cualquier información sobre el paradero del sospechoso a la línea directa 118, solicitando a su vez no divulgar rumores que entorpezcan las investigaciones.