Sucesos

Managua: desconocido pierde la vida al chocar contra poste del tendido eléctrico

Por Jonathan Morales
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Un hombre de identidad desconocida murió la madrugada de hoy domingo, al accidentarse en motocicleta, en la entrada a la Urbanización Nuevas Victorias, en el distrito 7 de Managua.

La víctima conducía en presunto estado de ebriedad la motocicleta placa M 301-229 cuando perdió el control y salió de la vía.

En la acción, impactó contra un poste de tendido eléctrico, sufriendo múltiples lesiones graves que le causaron la muerte.

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