Tormenta tropical Lala deja un muerto y 60,000 hogares sin luz en Hawái

La tormenta tropical Lala dejó una persona fallecida, inundaciones y apagones en unos 60,000 hogares tras pasar muy cerca de Hawái como huracán de categoría 1.

Hawái sigue bajo alerta tras el paso de Lala y fuertes inundaciones

El gobernador Josh Green informó que algunas zonas acumularon hasta 33 centímetros de lluvia, mientras tres hospitales quedaron sin suministro eléctrico convencional, aunque continuaron funcionando con generadores auxiliares.

La víctima murió en un accidente de tránsito ocurrido en Isla Grande y atribuido por las autoridades locales a las malas condiciones meteorológicas.

Esa isla concentró buena parte de los efectos del ciclón, que pasó cerca del archipiélago sin tocar tierra directamente.

Aunque Lala perdió intensidad este domingo y descendió a tormenta tropical, las autoridades pidieron mantener las precauciones porque las lluvias, los fuertes vientos y el riesgo de inundaciones continuarán durante la jornada.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) indicó que Isla Grande y el condado de Maui todavía enfrentan vientos destructivos y precipitaciones intensas.

Las condiciones podrían empeorar en Oahu, donde se encuentra Honolulú.

Los vientos máximos sostenidos de Lala bajaron a unos 110 kilómetros por hora y el organismo prevé que siga debilitándose entre este domingo y el lunes.

Persisten riesgos de inundaciones costeras

🌪Hurricane Lala Hits Hawaii, Leaving 60,000+ Homes Without Power



Video footage has emerged of Hurricane Lala in Hawaii, where one person was killed in a car accident and more than 60,000 homes lost power, according to ABC.



The Category 1 hurricane, with winds reaching 130… pic.twitter.com/oZr0YF2YnZ — Global Brief (@globalbrief_now) August 16, 2026

El NHC advirtió que la combinación de marejada ciclónica y marea puede inundar sectores costeros que normalmente permanecen secos.

El fenómeno continuará desplazándose hacia el oeste y se alejará gradualmente de Hawái durante los próximos días.

Los pronósticos incluso contemplan que Lala pueda volver a fortalecerse hasta alcanzar nuevamente categoría de huracán una vez que se aleje del archipiélago.

La cercanía del sistema generó especial preocupación porque los huracanes que impactan directamente Hawái son poco frecuentes.

Desde 1950 solo 2 huracanes tocaron tierra en el archipiélago, según los datos incluidos en el reporte.

Las proyecciones iniciales habían advertido que Lala podía pasar sobre Isla Grande o incluso tocar tierra, lo que lo habría convertido en el primer ciclón en alcanzar una de las islas desde 1992.

La actividad ciclónica del Pacífico se desarrolla este año bajo la influencia de El Niño, fenómeno asociado con el calentamiento extraordinario de las aguas del océano y que suele favorecer una mayor formación de ciclones en esa región.