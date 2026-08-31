Adulto mayor falleció al resbalar en gradas de San Carlos, Río San Juan

Un lamentable accidente cobró la vida del señor Silvio Ramón Narváez, de 61 años, quien resbaló en unas escaleras y sufrió un fatal golpe en la cabeza, en horas de la madrugada de este lunes.

Nuestro colaborador José Duarte informó que el suceso se registró en el Sector 4 del municipio de San Carlos, en el departamento de Río San Juan, específicamente dentro de una vivienda ubicada cerca del Hospital Doctor Luis Felipe Moncada.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la víctima era originaria del municipio de La Conquista, en el departamento de Carazo. Pese a la proximidad con el centro hospitalario, el impacto sufrido durante la caída le provocó lesiones severas que le causaron la muerte de forma instantánea.

Al sitio se presentaron peritos y agentes de la Policía Nacional para realizar las investigaciones pertinentes, inspeccionar la escena y llevar a cabo las diligencias que permitan descartar formalmente la intervención de mano criminal en el deceso.