Jovencito muere al caer de cabeza en túnel de minería artesanal en La Libertad
Jhon Vladimir Anderson Espinoza, de 15 años, murió la mañana de hoy domingo al caer de cabeza dentro de un túnel de minería artesanal.
La fatalidad ocurrió en el punto de minería conocido como Los Barqueros, en La Libertad, Chontales.
Conocidos dijeron que Jhon era originario de Puerto Cabezas, Caribe Norte, desde donde viajó a La Libertad, para trabajar como minero artesanal.
Pregúntale a la YA Asistente de noticias
¿Qué noticia estás buscando? Escribe un tema, municipio, persona o categoría.