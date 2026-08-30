Jovencito muere al caer de cabeza en túnel de minería artesanal en La Libertad

Por Jonathan Morales
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Jhon Vladimir Anderson Espinoza, de 15 años, murió la mañana de hoy domingo al caer de cabeza dentro de un túnel de minería artesanal.

Muere jovencito de 15 años al caer en túnel minero en La Libertad
Muere jovencito de 15 años al caer en túnel minero en La Libertad

La fatalidad ocurrió en el punto de minería conocido como Los Barqueros, en La Libertad, Chontales.

Conocidos dijeron que Jhon era originario de Puerto Cabezas, Caribe Norte, desde donde viajó a La Libertad, para trabajar como minero artesanal.

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