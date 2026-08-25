Muere hombre atropellado por camión en carretera a Sébaco

El señor Nicolás Ríos Ruiz, de 56 años, pereció después de ser atropellado por un camión en el kilómetro 87.8 de la carretera panamericana norte, entre Ciudad Darío y Sébaco, en Matagalpa.

El fatal accidente sucedió exactamente en el barrio Hugo Chávez, a las 5 y media de la tarde de ayer lunes, cuando el señor Ríos Ruiz cruzó al vía corriendo de forma imprudente.

El camión que atropelló a don Nicolás Ríos es marca International color blanco con placas de Granada 14943, el cual era conducido por Joeffreey Alexander Silva Olivas, de 23 años, quien circulaba en su carril de preferencia.

Al lugar del percance vial se presentaron agentes de la Policía Nacional para realizar las investigaciones pertinentes y determinar el grado de responsabilidad del conductor del camión.

