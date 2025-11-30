Jinotegano recibe letal descarga eléctrica en Yalí

El señor José Augusto Rugama Rodríguez murió electrocutado la mañana de hoy domingo, en la comunidad Bijagual, localizada en el municipio de San Sebastián de Yalí, en el departamento de Jinotega.

Tragedia en Yalí: hombre muere electrocutado en Bijagual

Lugareños relataron que don José y otro hombre ocuparon una varilla de hierro para elevar el nivel de la manguera que traslada el agua hasta la casa de la víctima.

En la acción, la varilla metálica hizo contacto con un cable de tendido eléctrico y ambos sujetos recibieron la descarga eléctrica.

Los dos hombres fueron trasladados al centro de salud Nelson Rodríguez, de Yalí, Jinotega, donde Rugama Rodríguez fue declarado muerto.

