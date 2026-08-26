Desconocido acaba a plomazos con la vida de jinotegano

Agentes de la Policía Nacional investigan la identidad y paradero del sujeto que acabó de múltiples balazos con la vida del ciudadano identificado, preliminarmente, como Amado González.

El crimen ocurrió la mañana de este miércoles, en la comarca San Pedro de Kininowas en el municipio de Wiwilí en el departamento de Jinotega.

La tragedia fue reportada a las autoridades por pobladores de la zona.