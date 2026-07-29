Hija encuentra sin vida a su mamá tras regresar del trabajo

La policía del Distrito Cuatro investiga las causas de muerte de Yulisa Guevara Archibold, de 56 años, cuyo cadáver encontrado en el interior de su vivienda ubicada de los semáforos del Colonial, 2 cuadras al sur y una arriba en la colonia Cristhian Pérez.

El cuerpo de la señora Guevara Archibold, fue encontrado por su hija Loren Luna de 26 años, al regresar del trabajo.

‘Yo salí a las 6:40 de la mañana a mi trabajo y a la hora del almuerzo me comuniqué por mensajes con ella hasta las 12:58 que dejo de responderme. Eso me pareció raro, pero seguí insistiendo y nada. En cuanto salí vine a casa y la halle sin vida», relató la joven que dio parte a la policía.

El cuerpo de la señora Yulisa Guevara fue remitido a Medicina Legal para la autopsia y determinar las causas de su deceso.

