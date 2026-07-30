Tipitapeño intenta acabar con su vida por problemas familiares

En estado crítico de salud permanece el ciudadano Montes Bonilla, de 37 años, tras ingerir una pastilla de curar frijoles, en cuidados intensivos del hospital Alemán Nicaragüense.

Según fuentes extraoficiales, Montes, habitante del municipio de Tipitapa, atento contra su vida, por problemas familiares, supuestamente, su esposa lo dejó y se llevó a sus dos hijos a otro país.

El infortunado hombre en un primer momento fue atendido en el hospital Yolanda Mayorga, donde los médicos le realizaron lavados gástricos y posteriormente, lo remitieron al hospital Alemán por su delicado estado.

