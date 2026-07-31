Hallan muerto a desconocido cerca de El Túnel, en Catarina, Masaya

La Policía Nacional investiga la identidad y causas de muerte de un ciudadano desconocido en el camino a la comunidad Loma Grande, en la carretera en el desvío que conduce hacia el sector conocido como El Túnel, en el municipio de Catarina, departamento de Masaya.

Encuentran a desconocido sin vida cerca de El Túnel, municipio de Masaya

El desconocido encontrado boca arriba sobre el adoquinado es de contextura obesa, vestía camiseta blanca manga corta, pantalón Blue Jean azul y botines deportivos color negro.

La policía de Masaya, se encuentra en el lugar junto a forenses que trasladaran el cuerpo al Instituto de Medicina Legal, en Managua, para la autopsia y determinar las causas de muerte.

