Delincuente hiere a capitalino que defendió a su cuñada en barrio El Recreo

A punto de perder la vida estuvo el ciudadano Jorge Luis Duarte López, de 30 años, tras ser macheteado en el rostro, por el delincuente conocido como “El Perro” David, en el barrio El Recreo de Managua, la noche de este martes.

Jorge Luis Duarte López

Tu Nueva Radio Ya conoció que “El Perro” David bien fundido de guaro y drogas llegó hasta la casa de doña María a gritarle un montón de vulgaridades, por lo que don Jorge Luis, salió a defender a su cuñada identificada como María.

En ese instante, más rápido que veloz, “El Perro” David le asestó el machetazo en el rostro, fracturándole la nariz, por lo que fue trasladado al hospital Lenin Fonseca, por miembros de la Cruz Blanca, en tanto, agentes policiales capturaron al machetero.

