Delincuente saquea Miscelánea Flamingo en San Juan del Sur (+Video)
Una cámara de seguridad grabó el robo cometido por un sujeto de identidad desconocida, a las 3:30 de la madrugada de hoy jueves, en la Miscelánea Flamingo, ubicada en San Juan del Sur, Rivas.
Los afectados detallaron que el autor del robo se les llevó 2 cajas registradoras, 6 botellas de Flor de Caña Centenario 18 años, protectores solares de alto valor, una laptop HP, dinero en efectivo y otros artículos del negocio.
El autor del robo es alto, de tez morena y para no ser descubierto, ingresó al local con una camisa manga larga negra, una chaqueta negra, short negro, una gorra negra y mascarilla para cubrir gran parte de su rostro.
Los perjudicados a través de redes sociales pidieron a todos sus clientes y demás conocidos que les ayuden a identificar al ladrón.
Toda información sobre el paradero del tamal también pueden enviarla al número 7715-6312 y se les entregará una gratificación especial.
Cámara capta a delincuente sustraendo artículo en la miscelánea Flamingo, en San Juan del Sur, Rivas.— La Nueva Radio YA (@nuevaya) August 27, 2026
El tipo se llevó 2 cajas registradoras, 6 Botellas de Flor de Caña Centenario, Protectores solares, 1 laptop HP, otros artículos del negocio y dinero en efectivo.
Los… pic.twitter.com/OtrNKtWgFm