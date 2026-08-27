Delincuente saquea Miscelánea Flamingo en San Juan del Sur (+Video)

Una cámara de seguridad grabó el robo cometido por un sujeto de identidad desconocida, a las 3:30 de la madrugada de hoy jueves, en la Miscelánea Flamingo, ubicada en San Juan del Sur, Rivas.

Cámaras captan a delincuente en una tienda en San Juan del Sur

Los afectados detallaron que el autor del robo se les llevó 2 cajas registradoras, 6 botellas de Flor de Caña Centenario 18 años, protectores solares de alto valor, una laptop HP, dinero en efectivo y otros artículos del negocio.

El autor del robo es alto, de tez morena y para no ser descubierto, ingresó al local con una camisa manga larga negra, una chaqueta negra, short negro, una gorra negra y mascarilla para cubrir gran parte de su rostro.

Los perjudicados a través de redes sociales pidieron a todos sus clientes y demás conocidos que les ayuden a identificar al ladrón.

Toda información sobre el paradero del tamal también pueden enviarla al número 7715-6312 y se les entregará una gratificación especial.

