Compañera Rosario Murillo destacada legado del General Sandino y de los héroes y mártires

El país vive «tiempos gloriosos» gracias al legado de los héroes y mártires de la nación, expresó la copresidenta Rosario Murillo, durante su intervención en el acto central por el 47 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, celebrado en la Plaza de la Fe Juan Pablo II.

La compañera Rosario Murillo, Copresidenta de Nicaragua

En su mensaje, la compañera Rosario, sostuvo que la principal victoria del pueblo nicaragüense es la paz y aseguró que ese valor constituye el eje del presente y del futuro del país.

«Nuestra victoria es la paz», expresó al tiempo que señaló que Nicaragua avanza «como guerreros de luz y de amor», consolidando la estabilidad, la soberanía y la dignidad nacional.

La copresidenta evocó el legado del General Augusto C. Sandino y de otros próceres y héroes nacionales como Benjamín Zeledón, Andrés Castro, Rigoberto López Pérez, Carlos Fonseca Amador y Tomás Borge, a quienes describió como referentes permanentes de la lucha por la independencia, la soberanía y la justicia social.

Manifestó que el pueblo nicaragüense mantiene vivo ese legado histórico y reafirmó que la defensa de la soberanía, la paz y la unidad nacional forman parte del patrimonio irrenunciable del país.

Asimismo, la compañera Rosario destacó el papel de las familias nicaragüenses, de los pueblos originarios y; afrodescendientes, así como de la juventud, a quienes calificó como protagonistas de la construcción de una Nicaragua trabajadora, segura; fraterna y próspera.

Aseguró que el país continúa avanzando con fe en Dios, bajo los principios del cristianismo, el socialismo y la solidaridad; resaltando que la paz garantiza seguridad, estabilidad, bienestar y prosperidad para las familias nicaragüenses.

La Copresidenta también afirmó que Nicaragua vive «tiempos de Dios, tiempos de milagros y portentos permanentes»; e hizo un llamado a mantener la unidad y el compromiso con el desarrollo del país.

Además, expresó que «Nicaragua triunfa en paz y unidad»; y aseguró que el pueblo continúa construyendo su futuro inspirado en los valores cristianos; la reconciliación y el legado de quienes lucharon por la patria.

Posteriormente, dio la bienvenida a las autoridades de los diferentes poderes del Estado; altos mandos del Ejército de Nicaragua; la Policía Nacional, representantes del Gobierno y demás invitados presentes en la ceremonia conmemorativa del 47 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

Al concluir el acto central por el 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista, la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dirigió un mensaje al pueblo nicaragüense en el que resaltó la paz, la fe y la fortaleza espiritual como pilares para continuar construyendo el porvenir del país.

Durante su intervención, afirmó que las victorias y los logros pertenecen al pueblo nicaragüense y retomó las palabras del comandante Daniel Ortega al destacar el papel del pueblo presidente.