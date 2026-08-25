Rosario Murillo: Familias nicaragüenses celebrarán Mes de la Patria con la alegría de que se construye un país en concordia

“Hemos aprobado los planes del mes de la patria que impulsaremos con orgullo en todo el país, destacando la alegría y tranquilidad que gracias a Dios tenemos” expresó la Copresidenta Compañera Rosario Murillo.

En su comunicación con las familias la tarde de hoy martes, se refirió al poema “Canto el valor de los que sueñan”, escrito en 1962 por el líder estudiantil Fernando Gordillo, que resalta la armonía, concordia, valentía y el heroísmo del que está hecho el pueblo nicaragüense.

POEMA: “Canto el valor de los que sueñan”

Canto el valor de los que sueñan

con los pies metidos en el fango.

Sus ojos no temen a la noche

ni se enceguecen con las sombras.

Canto el silencio del que medita el grito

y lo lanza aún en medio del desierto.

Sus manos sostienen la esperanza

que edifican en el aire sus palabras.

Canto la bandera que ondea en la distancia

y el asta viril que la sostiene

y los días que nos llevan a izarla

y el viento de pueblo en que flamea.

Canto el nombre de los que escriben la historia

y la historia no cantará jamás sus nombres.

¡En sus desnudos hombros descansa la esperanza!

Somos un pueblo heroico.

Agregó que las familias de Nicaragua merecen vivir “tranquilos, seguros, en paz y bien, construyendo el porvenir, hermandad, solidaridad, complementariedad, así es como vamos adelante”.

