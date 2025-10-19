Capturan a uno de dos sujetos que agredieron con cuchillo a un estudiante en León

En un rápido actuar agentes de la Policía Nacional capturaron a José Luis Blanco Escorcia, de 16 años, denunciado por los delitos de agresión y homicidio frustrado en perjuicio del estudiante Jeffrey Josué Caballero Gámez de 14 años.

Doña María Gámez de 38 años, al ver llegar a su hijo con los ojos morados y heridas de cuchillo, de inmediato interpuso la denuncia en la Policía.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 17 de octubre, en una calle del barrio El Calvario de la ciudad de León, donde José Luis y su compinche Josías Geovanny Crespín Tobal de 16 años, (quien aún no ha sido capturado) interceptaron a Jeffrey, estudiante del colegio San Juan Bautista.

Capturan a menor por agresión en León

Una vez que el par de sujetos golpearon a su gusto a Jeffrey huyeron del lugar, sin imaginar que la agresión fue grabada desde la cámara de un celular de una persona que circulaba por la zona.

