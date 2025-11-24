Capturan a limosneros ladrones que robaron celular y dinero a jovencita en barrio Ariel Darce

Pobladores del barrio María Auxiliadora, Distrito 4 de Managua, detuvieron este lunes a dos sujetos luego de que cometieron un robo en la casa de una humilde joven en el barrio Ariel Darce, en el Distrito V de Managua.

Vecinos de Managua detienen a ladrones tras robo

De acuerdo con la afectada, los sujetos llegaron a su barrio pidiendo ayuda para un centro de rehabilitación de jóvenes adictos, pero al ver que ella salió a una venta, aprovecharon que la casa estaba sola para cometer el robo.

Mientras uno de los delincuentes abrió la verja y se dirigió a una mesa en donde se adueñó de un celular y mil córdobas en efectivo, el otro se quedó afuera vigilando para garantizar que la fechoría se cumpliera a cabalidad.

Luego de cometer el delito, los sujetos huyeron rápidamente y cuando la muchacha llegó a su casa se percató que su celular no estaba y cuando revisó las cámaras de seguridad, observó a los sinvergüenzas robándole.

De inmediato, la víctima difundió el robo en las redes sociales, de tal manera que cuando los sujetos ya iban por el barrio María Auxiliadora, mucha gente los reconoció y procedió a detenerlos para entregarlos a la Policía.

