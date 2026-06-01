Capitalino perece electrocutado al conectar lavadora

Sin signos de vida ingresó al Hospital Alemán Nicaragüense Carlos Marx, el señor Lester Antonio Reyes Durán, de 44 años, tras recibir una potente descarga eléctrica.

Villa Reconciliación: Electrocutado por lavadora

La tragedia ocurrió la mañana de ayer domingo en Villa Reconciliación, donde Reyes Durán, se disponía a conectar una lavadora a un enchufe, sin percatarse que uno de los cables estaba pelado.

Al recibir la brutal descarga, Reyes Durán cayó el piso, siendo auxiliado por su padre Félix Reyes Ruiz, de 64 años y otros familiares que lo llevaron al hospital con intención de salvarle la vida, pero los esfuerzos fueron en vano.

A petición de la familia, el cadáver de Lester Reyes Durán no fue remitido al Instituto de Medicina Legal, ya que descuerdo al criterio de los médicos del hospital, se trató de una muerte accidental.

