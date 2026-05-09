Caen dos expendedores de droga en mercado de Granada

Agentes de la Policía de Granada capturaron a los sujetos Mauricio Acuña Mora y Miguel Ruiz García, distribuidores de droga que operaban en las inmediaciones del Mercado Municipal Francisco Ticay, específicamente en la esquina de La Gaviota, una cuadra al lago, en Granada.

Durante el operativo, las autoridades ocuparon 24 bolsitas con hierba verde, presuntamente marihuana, con un peso total de 17.9 gramos, además de dinero en efectivo, presuntamente producto de la venta ilegal.

En las próximas horas, ambos serán remitidos ante las autoridades competentes para enfrentar cargos por tenencia y expendio de droga en la vía pública.