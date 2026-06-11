Caballito muere electrocutado al pisar cable energizado en La Paz Centro

Un caballo de carga pereció de forma inmediata la mañana de este jueves tras recibir una fuerte descarga eléctrica al entrar en contacto con un cable del tendido eléctrico que se encontraba tirado sobre el camino.

Caballo muere electrocutado en La Paz Centro ante su dueño

El hecho ocurrió a 300 metros al Este de la hacienda El Rosario, en el municipio de La Paz Centro, en el departamento de León.

Cazadores de noticias informaron que el equino iba jalando un carretón, acompañado por su dueño, cuando accidentalmente tocó el cable energizado, falleciendo en el acto.

Al lugar se presentaron miembros de la Policía Nacional, quienes procedieron a resguardar el área para evitar que otras personas o animales resultaran afectados por el alambre eléctrico.

Asimismo, cuadrillas de Disnorte – Dissur llegaron para retirar el cable, a fin de prevenir otro hecho que lamentar y garantizar la seguridad de quienes transitan por el sector.

