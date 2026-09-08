Joven de 20 años muere baleado en predio baldío de León

El ciudadano Yasser Sair Mongrío Guido, de 20 años, fue encontrado muerto la mañana de este martes en un predio baldío situado a 200 metros al sur del Parque Forestal, en el reparto Azarías H. Pallais, en el municipio de León.

Yasser Sair Mongrío Guido

De acuerdo con los datos preliminares, el cuerpo del occiso presentaba múltiples impactos de bala y, al momento del hallazgo, contaba con un tiempo estimado de 6 a 9 horas de haber fallecido.

Habitantes del sector señalaron que la noche de ayer lunes escucharon varias detonaciones de armas de fuego en la zona.

Especialistas de Auxilio Judicial y peritos de criminalística se desplegaron en el sitio para acordonar el área, realizar la fijación fotográfica de la escena y levantar las evidencias correspondientes.

Las fuerzas policiales mantienen las diligencias de investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho e identificar a los responsables.

