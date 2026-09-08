Policía captura a 83 borrachos y reporta 1,333 colisiones en Nicaragua

La Policía Nacional informó que del lunes 31 de agosto al domingo 6 de septiembre de 2026, ocurrieron un total de 1,333 colisiones en todo el país que dejaron un saldo de 25 personas lesionadas.

De acuerdo con el informe oficial, los departamentos con mayor ocurrencia de accidentes fueron Managua con 851 casos, seguido de Matagalpa, con 69; Masaya, con 62; León, 59; Estelí, 53, y Chinandega, 40.

Entre los vehículos más involucrados en los percances viales destacan las motocicletas con 384 casos, automóviles con 353, camionetas con 286, camiones con 141 y autobuses con 63.

Para prevenir la accidentalidad, la institución ejecutó intensas acciones coercitivas, logrando requisar 23,198 vehículos y aplicar 17,852 pruebas de alcoholemia.

Asimismo, se detuvo a 351 ciudadanos con ocupación de vehículos por conducir sin licencia, 83 conductores por manejar en estado de ebriedad y se suspendieron 1,460 licencias de conducir.

A la par del trabajo operativo, se fortaleció la prevención con 34,255 charlas de educación vial en todo el país y la capacitación a 37,259 protagonistas mediante seminarios sobre la Cartilla de Educación Vial Para la Protección de la Vida, incluyendo capacitaciones a conductores de instituciones públicas y alcaldías.

