Joven de Somotillo muere en EE. UU. y piden ayuda para repatriarlo

El joven Rafael Antonio Quintero, originario del barrio La Barrera en el municipio de Somotillo, Chinandega, falleció la madrugada de este martes en Estados Unidos tras permanecer internado en estado delicado a causa de una neumonía, confirmaron sus familiares.

Rafael Antonio Quintero

Ante esta lamentable pérdida, los parientes del joven en Nicaragua apelan al corazón solidario de la ciudadanía para recaudar los fondos necesarios que permitan repatriar sus restos mortales y darle cristiana sepultura en su tierra natal.

Las personas que deseen colaborar con la familia Quintero pueden comunicarse directamente con su tío, el pastor José Quintero, al número telefónico +505 8696-2517.

