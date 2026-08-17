Bomberos rescatan boa hallada en camioneta en San Juan del Río Coco

Una inesperada y helada sorpresa se llevó el poblador Carlos Méndez ayer domingo cuando, al llevar su camioneta a un taller en San Juan del Río Coco, los mecánicos descubrieron una boa de gran tamaño alojada cómodamente dentro del área del motor del vehículo.

Encuentran boa refugiada cerca del motor de camioneta en San Juan de Río Coco

Se especula que, ante las bajas temperaturas del ambiente, el reptil buscó el calor acumulado en el compartimento para resguardarse del frío.

Al percatarse de la presencia del reptil, vecinos del sector intentaron extraerlo durante varios minutos sin éxito, por lo que decidieron solicitar el apoyo de los Bomberos Unidos del municipio.

Los socorristas acudieron al lugar y lograron rescatar al animal de manera segura y sin causarle ningún daño.

Posteriormente, los bomberos trasladaron a la boa hacia su hábitat natural en una zona alejada de los asentamientos humanos para proceder a su liberación.

El propietario del automotor supone que la serpiente pudo haber ingresado al área del motor durante uno de sus recientes viajes fuera del municipio buscando un refugio cálido.

Las autoridades locales y de rescate recordaron a la población que, ante el hallazgo de serpientes u otras especies silvestres en viviendas o vehículos, se debe evitar intentar manipularlos o sacrificarlos, siendo lo correcto llamar de inmediato a personal especializado para su captura y posterior reubicación.

