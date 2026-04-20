Nicaragua y Vélez (Colombia) fortalecen hermanamiento con Masaya

La Embajada de Nicaragua en Colombia, encabezada por el embajador Harold Delgado, realizó una visita oficial al municipio de Vélez, Santander, del 17 al 19 de abril.

Vélez y Masaya: Hermanamiento cultural y comercial

El encuentro tuvo como fin principal avanzar en el hermanamiento entre Vélez y la ciudad de Masaya, impulsando la cooperación cultural, turística y comercial entre ambos pueblos.

Durante la agenda, la delegación nicaragüense se reunió con el alcalde Orlando Ariza y autoridades locales para definir proyectos de desarrollo conjunto.

Este acercamiento busca intercambiar experiencias exitosas en gestión municipal y fortalecer la integración latinoamericana que promueve el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

Como parte del recorrido, los diplomáticos visitaron las fábricas de bocadillos «El Ruiz» y «Flor», donde conocieron la elaboración artesanal de este dulce típico veleño.

Este rubro representa un símbolo de identidad económica similar al dinamismo de las pequeñas industrias y emprendimientos que caracterizan a las familias nicaragüenses.

Asimismo, la delegación sostuvo encuentros con bordadoras, artistas plásticos y emprendedores vinculados a la tradición de la guayaba.

En un acto oficial en el parque municipal, el alcalde Ariza entregó reconocimientos a los representantes de Nicaragua, destacando el valor de la identidad cultural como motor de desarrollo.

El Embajador Delgado resaltó que tanto Vélez como Masaya comparten una profunda herencia artesanal y folclórica, lo que facilita acuerdos para rutas turísticas integradas.

El plan incluye la promoción conjunta de productos tradicionales para proyectar internacionalmente la riqueza histórica de ambos territorios hermanos.

Finalmente, la visita reafirma el compromiso de Nicaragua con la «Diplomacia de los Pueblos», consolidando la solidaridad con el departamento de Santander. Este vínculo fortalece los pilares de hermandad y abre nuevas oportunidades de crecimiento comercial y artístico entre Nicaragua y Colombia.

