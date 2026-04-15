Nicaragua fortalece vínculos diplomáticos con la República de Angola

En una ceremonia oficial celebrada este miércoles en Luanda, el compañero Danilo Javier Chang Cash presentó formalmente las Copias de Estilo que lo acreditan como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ante la República de Angola, con concurrencia desde Pretoria, Sudáfrica.

Nicaragua: Embajador presenta credenciales en Luanda, Angola

La entrega se realizó ante el señor Domingo Custodio Vieira Lopes, Secretario de Estado para la Cooperación e Comunidades Angolanas.

Durante el encuentro, el Embajador Chang Cash transmitió el saludo fraterno y revolucionario del pueblo heroico de Nicaragua, así como los mensajes de amistad enviados por los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo.

Este gesto reafirma la voluntad del Estado nicaragüense de mantener una presencia diplomática activa y cercana con las naciones hermanas de África.

Por su parte, el Secretario de Estado angolano, Sr. Domingos Custodio, subrayó que Angola y Nicaragua comparten historias comunes de lucha, resistencia y sacrificio por la independencia y la soberanía nacional.

En este sentido, destacó la necesidad de profundizar las relaciones bilaterales mediante la formalización de mecanismos de coordinación de alto nivel que permitan afianzar la cooperación política y económica entre ambos Gobiernos.

El representante angolano también manifestó que su país se encuentra en un proceso de fortalecimiento de lazos con América Latina y el Caribe, coincidiendo con la delegación nicaragüense en la relevancia estratégica de consolidar la cooperación entre las naciones del Sur Global.

Este enfoque busca potenciar las capacidades mutuas en un contexto internacional desafiante.

Finalmente, el Gobierno de Nicaragua reiteró su disposición de continuar trabajando junto al pueblo y gobierno de Angola en favor de la solidaridad internacional y la hermandad.

