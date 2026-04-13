Nuevo embajador de Venezuela: Nicaragua tiene un nicaragüense más
El compañero Rubén Darío Molina, nuevo embajador de Venezuela en Nicaragua, durante la entrega de las Copias de Estilo, a nuestro Co-Canciller, Denis Moncada, expresó que se siente honrado de la labor que inicia en nuestro país.
“Nicaragua tiene un nicaragüense más en Venezuela, un equipo de trabajo que viene a acompañar y que acompaña, la suprema felicidad de nuestros pueblos, desde la hermandad que nos une desde hace muchos años”, afirmó el diplomático bolivariano Rubén Darío Molina.
El Co-Canciller Denis Moncada, transmitió los saludos y bienvenida de Nuestros Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo, al diplomático Rubén Darío Molina.