Nuevo embajador de Venezuela: Nicaragua tiene un nicaragüense más

El compañero Rubén Darío Molina, nuevo embajador de Venezuela en Nicaragua, durante la entrega de las Copias de Estilo, a nuestro Co-Canciller, Denis Moncada, expresó que se siente honrado de la labor que inicia en nuestro país.

El nuevo embajador de Venezuela Rubén Darío Molina presenta sus Copias de Estilo en Nicaragua

“Nicaragua tiene un nicaragüense más en Venezuela, un equipo de trabajo que viene a acompañar y que acompaña, la suprema felicidad de nuestros pueblos, desde la hermandad que nos une desde hace muchos años”, afirmó el diplomático bolivariano Rubén Darío Molina.

El Co-Canciller Denis Moncada, transmitió los saludos y bienvenida de Nuestros Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo, al diplomático Rubén Darío Molina.

