Políticas

Nuevo embajador de Abjasia presenta copia de estilo en Managua

Por Arlen Hernandez
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Las autoridades de la Cancillería de Nicaragua, recibieron hoy las copias de estilo del nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Abjasia, señor Alias Aiba.

Alias Aiba en ceremonia diplomática en Nicaragua
Alias Aiba en ceremonia diplomática en Nicaragua

El diplomático afirmó que “es un gran honor representar al pueblo y Gobierno de Abjasia en Nicaragua” y se comprometió a “dedicar todos los esfuerzos para continuar fortaleciendo nuestros vínculos bajo el espíritu de hermandad y profundo respeto mutuo”.

El Compañero Laureano Ortega Murillo, Asesor Presidencial para Inversiones, destacó los lazos de amistad y cooperación entre ambos países y recordó el trabajo desarrollado con el exembajador Inar Ladariya.

Laureano, también reafirmó la disposición de avanzar en la cooperación “en los ámbitos económicos, comerciales, técnicos, científicos y culturales”.