Nuevo embajador de Abjasia presenta copia de estilo en Managua

Las autoridades de la Cancillería de Nicaragua, recibieron hoy las copias de estilo del nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Abjasia, señor Alias Aiba.

Alias Aiba en ceremonia diplomática en Nicaragua

El diplomático afirmó que “es un gran honor representar al pueblo y Gobierno de Abjasia en Nicaragua” y se comprometió a “dedicar todos los esfuerzos para continuar fortaleciendo nuestros vínculos bajo el espíritu de hermandad y profundo respeto mutuo”.

El Compañero Laureano Ortega Murillo, Asesor Presidencial para Inversiones, destacó los lazos de amistad y cooperación entre ambos países y recordó el trabajo desarrollado con el exembajador Inar Ladariya.

Laureano, también reafirmó la disposición de avanzar en la cooperación “en los ámbitos económicos, comerciales, técnicos, científicos y culturales”.

