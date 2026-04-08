Nicaragua reafirma solidaridad con el pueblo palestino en exposición artística en Moscú

En representación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, una delegación de la Embajada de Nicaragua en la Federación de Rusia participó este miércoles 8 de abril en la inauguración de la exposición de arte titulada “El Sueño de Palestina”.

Una representación de la Embajada de la República de Nicaragua en la Federación de Rusia participó este Miércoles 08 de Abril en la Inauguración de la Exposición de Arte titulada “El Sueño de Palestina”

El evento, realizado en Moscú, se organizó en conmemoración del quincuagésimo aniversario del Día de la Tierra Palestina y como un sentido homenaje a la memoria de sus mártires.

La muestra artística fue promovida por la Embajada de Palestina, contando con el respaldo de la fracción del Partido Comunista de la Federación de Rusia en la Duma de la ciudad de Moscú.

Nicaragua en Moscú: Apoyo firme a «El Sueño de Palestina

La presencia de Nicaragua en este espacio reafirma los históricos lazos de fraternidad, cooperación y hermandad incondicional que unen a ambos pueblos heroicos, así como el respaldo firme al derecho legítimo de Palestina a vivir en paz y con soberanía.

Durante la ceremonia, el señor Abdel Hafiz Nofal, Embajador de Palestina en Rusia, expresó su agradecimiento a los miembros del Cuerpo Diplomático por su acompañamiento.

Destacó que las obras expuestas representan el anhelo de paz de su pueblo, y simbolizan la resistencia y el apoyo internacional que recibe la lucha palestina frente a las adversidades.

La inauguración contó con una amplia concurrencia de embajadores y representantes de naciones de América Latina, Asia y África, además de grupos de solidaridad y medios de comunicación.

Con esta participación, Nicaragua ratifica su postura en el escenario internacional a favor de la justicia social y el respeto a la autodeterminación de los pueblos que luchan por su dignidad.

