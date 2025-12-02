Nicaragua saluda a Santa Lucía por reelección del Primer Ministro Philip J. Pierre

El Gobierno de Nicaragua envió cálidas felicitaciones al primer ministro de Santa Lucía, Philip J. Pierre, por la abrumadora victoria obtenida por el Partido Laborista de Santa Lucía (SLP) en las Elecciones Generales celebradas el 1 de diciembre de 2025.

Primer Ministro Philip J. Pierre

El mensaje, con fecha del 2 de diciembre de 2025 y firmado por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y compañera Rosario Murillo, fue dirigido al Primer Ministro en Castries.

Nicaragua hizo extensivas sus felicitaciones a los compañeros del Partido Laborista y a todo el pueblo de Santa Lucía.

El Gobierno nicaragüense celebra este «Histórico Triunfo Electoral», el cual, afirman, ratifica la Confianza en el firme Liderazgo del Primer Ministro para continuar guiando al Hermano Pueblo de Santa Lucía por sendas de Paz, Seguridad, Bienestar y Prosperidad.

El mensaje concluye reiterando al Primer Ministro Pierre que puede contar con la Amistad y Solidaridad del Pueblo y Gobierno de Nicaragua, así como con el compromiso invariable de continuar profundizando los Lazos de Hermandad que unen a ambas naciones como Pueblos de Nuestramérica Latina y Caribeña.

