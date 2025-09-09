type here...
Nicaragua felicita a Kim Jong Un por el 77 aniversario de fundación de Corea del Norte

Por Jhonny Martínez
El Gobierno de Nicaragua envió sus cálidas y fraternas felicitaciones a Kim Jong Un, líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), con motivo del 77º Aniversario de su Fundación, que se celebra el 9 de septiembre.

Presidente Kim Jong Un de Corea del Norte

En el mensaje firmado por el Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, el gobierno nicaragüense destaca que este acontecimiento marcó «una Nueva Etapa de Independencia, Dignidad y Soberanía» para la República Popular de Corea, y afirma que su legado inspira a otros pueblos a luchar por la libertad.

La carta también expresa que Nicaragua se siente «profundamente honrada» de compartir una amistad «fraterna e histórica» con Corea del Norte, la cual está basada en la solidaridad, el respeto mutuo y la lucha por la justicia y la autodeterminación.

Finalmente, el gobierno de Nicaragua reitera su compromiso para fortalecer los lazos de hermandad y cooperación con Corea del Norte, con el fin de avanzar en la construcción de un «Mundo más Justo y Multipolar».

